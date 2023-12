Pacco sospetto in Metro, dopo i controlli servizio ripristinato

Gtt comunicava questa mattina intorno alle 8,30: “Metropolitana in servizio nella tratta Fermi – Porta Nuova – Fermi.

Per motivi di ordine pubblico. Sulla tratta Marconi – Bengasi – Marconi servizio con autobus sostitutivi”. La motivazione era legata a un pacco sospetto trovato in metropolitana. Traffico bloccato tra corso Dante e via Petitti. Non si è potuto circolare in piazza De Amicis, traffico in tilt nella zona. Dopo i controlli l’allarme si è rivelato fortunatamente infondato e il servizio è ripreso regolarmente.

