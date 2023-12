Concerto di Natale della Città della Salute di Torino

Mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 21, presso il teatro Superga (via Superga 44) a Nichelino (Torino), si terrà il Concerto di Natale della Città della Salute e della Scienza di Torino. Orchestra e Coro Magister Harmoniae in un entusiasmante concerto di colonne sonore omaggeranno Ennio Morricone e Hans Zimmer. Non mancheranno i canti di Natale provenienti dalla tradizione di tutto il mondo. Sarà un concerto di beneficenza. Il contributo raccolto verrà destinato a rendere più accogliente e confortevole il reparto di Oncologia mista dell’ospedale Molinette di Torino.

Evento aperto a tutti con offerta minima di euro 25. Iscrizioni e pagamento con IBAN – PayPal – Satispay.

IBAN: IT61E0304301000CC0010006509

Intestato a: Fondazione Molinette ETS. Causale: Concerto Natale 2023 – Teatro Superga

