“Voglio solo dire che non ti lascerò fuggire

Tu mi appartieni

Voglio soltanto abbracciarti,

Vorrei solo stringerti,

Dai lascia che ti stringa stasera”

Cantautore, chitarrista, armonicista, fotografo e attivista canadese.

Il suo nome è Bryan Adams.

Classe 1959.

Nasce da genitori inglesi: Elizabeth Jane (nata Watson) e il capitano Conrad J. Adams, emigrato in Canada da Plymouth, in Inghilterra negli anni ’50. Il padre di Adams, un ufficiale di Sandhurst nell’esercito britannico, si unì all’esercito canadese e in seguito passò il suo tempo come osservatore delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in Canada, che lo portò a diventare un diplomatico canadese straniero.

Adams ha viaggiato con i suoi genitori in posti diplomatici a Lisbona, in Portogallo (dove ha frequentato la Carlucci American International School of Lisbon) e Vienna, in Austria, negli anni ’60 e a Tel Aviv, in Israele nei primi anni ’70.

Cresciuto a Ottawa, Adams ha frequentato il Colonel By Secondary School nel quartiere di Beacon Hill a Ottawa.

Nel 1974, Adams, sua madre e suo fratello minore Bruce si trasferirono a North Vancouver mentre suo padre fu mandato all’estero.

Adams è vegano da 30 anni; ha smesso di mangiare carne e latticini nel 1989.

«Ho compiuto 57 anni quest’anno e lavoro sodo, sono sempre in movimento ma ho tonnellate di energia perché sono a base vegetale. È assolutamente la cosa migliore che tu possa mai fare per te stesso. È un grande percorso.»

Adams non si è mai sposato. Negli anni ’90 ha avuto una relazione con la modella danese Cecilie Thomsen. Adams e Alicia Grimaldi, sua ex assistente personale e ora cofondatrice della The Bryan Adams Foundation, hanno avuto la loro prima figlia nell’aprile 2011 e la loro seconda figlia nel febbraio 2013.

Mirabella Bunny e Lula Rosylea.

In occasione della nascita della prima figlia, Bryan si è espresso così: “Sono veramente orgoglioso di annunciare che Mirabella Bunny è nata il 22 aprile. Come tutti i bravi coniglietti pasquali” – infatti Bunny in inglese significa proprio coniglio- “è arrivata il Venerdì di Pasqua. Mamma e figlia stanno bene e sono felici“. L’ultima figlia invece si chiama Lula in omaggio alla canzone di Gene Vincent, “Be-bop-a-lula”.

Il cantante è vegano e sostenitore dei diritti degli animali.

«Non sono mai stato innamorato dell’idea di essere una celebrità.»

