“Festival delle Regioni dedicato alle Infrastrutture, si ispiri di più a Cavour”

Giachino: perché le infrastrutture possono dare un contributo positivo in questa fase difficile

La due giorni torinese del Festival delle Regioni è un avvenimento importante per Torino e la Regione Piemonte lo ospita nel migliore dei modi rilanciando la importanza del ruolo di Torino e del Piemonte nella costruzione della Unità d'Italia. Ricordo a chi sottovaluta la grande importanza della unificazione del nostro Paese che nel 1814 alla Conferenza di Vienna Metternich disprezzava l'Italia definendola una mera espressione geografica. Gianni Oliva , un ottimo storico,, ha descritto la Storia dell'Aula dove grandi politici , purtroppo poco studiati, in poco più di dieci anni arrivarono alla Unità dotando il Paese di una politica agraria, di una politica delle infrastrutture, di una politica scolastica e di una politica estera.

Strano però che a Torino non si sottolinei a sufficienza che il piccolo Stato Sabaudo nel 1857 decise , primo in Europa e nel mondo, di traforare le Alpi sconosciute perché sapevano che senza il passaggio delle Alpi Torino e il Regno sarebbero stati esclusi da molto di ciò che stava avvenendo in Europa. Secondo Castronovo prima del Traforo di Cavour noi avevamo un PIL che era 1/4 rispetto all’Inghilterra. In Cavour vi era una grande VISION per l ‘Italia e prima di morire dotò il Paese delle gambe per progredire. La nascita dell’Ansaldo che costruiva la locomotiva per le ferrovie costruite dallo Stato e dai privati, il potenziamento del porto di Genova spostando l’Arsenale militare a La Spezia, i collegamenti marittimi concessi allargatore Rubattino , che darà le navi a Garibaldi per la spedizione dei Mille, la spedizione in Crimea avvenivano sotto la convinzione del Conte che occorreva governare e decidere anche per conto di coloro che non capivamo.

Tre mesi dopo la approvazione del progetto del Frejus il Conte e il Re salivano a Bardonecchia per inaugurare i lavori che in soli tredici anni inserirono Torino e il nostro Paese dentro la nuova linea ferroviaria globale, la Valigia delle Indie.

In quell’aula che ogni anno ritorno a visitare con i giovani di SITAV SILAVORO a aleggia lo spirito del Conte , di Gioberti , di Massimo d’Azeglio e di Vittorio Emanuele II.

Se potesse parlare lo spirito del Conte sarebbe molto adirato per la interruzione della linea ferroviaria per Parigi, esprimerebbe tutto il suo stupore per la enorme lentezza nella costruzione della TAV, per la grande congestione del traffico sulla tangenziale incompleta, sulla autostrada del Frejus etc.etc.

Che differenza di visione e di efficienza tra ieri e oggi.

Mi auguro che il Conte , che fece un accordo storico con Napoleone III, aiutandosi con le grazie della Contessa di Castiglione, ispiri là Premier Meloni negli incontri con il President Macron. Il rapporto con la Francia , che economicamente vale e’ molto importante essendo il secondo Paese acquirente delle nostre produzioni, è essenziale per i nostri collegamenti merci e passeggeri. La Germania non è più quella di Kohl e con l’Italia ha maturato una pregiudiziale rigida e negativa su tutti i fronti.

Ma le Alpi non sono importanti solo per Torino e per il Piemonte ma bensì per tutto il Paese visto che 2/3 delle nostre esportazioni sono dirette verso l’Europa e passano attraverso le Alpi, con buona pace di Toninelli , dei sindaci PD della Val di Susa Notav e di alcuni ambienti del mondo cattolico che hanno dimenticato la lezione di Paolo VI e dei migliori eredi di Don Sturzo che diedero al nostro Paese infrastrutture autostradali che unirono economicamente e socialmente il Paese povero e semidistrutto dalla seconda guerra mondiale.

Mino GIACHINO

IL TORINESE