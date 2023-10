Momenti di paura oggi in piena mattinata in via Pontinia, una traversa di corsoPrestinari, a Vercelli, quando una donna è stata aggredita e derubata. La vittima sarebbe stata aggredita mentre stava aprendo un garage. La Polizia di Stato sarebbe già sulle tracce dell’aggressore. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale Sant’Andrea.

