Trasporti, Lega: per Torino in arrivo fondi attesi da tempo

“Grazie all’ottimo lavoro dei ministri delle Infrastrutture e Trasporti Salvini e dell’Economia e delle Finanze Giorgetti, sono in arrivo 221,7 milioni di Euro al Comune di Torino per il prolungamento della linea tranviaria 12 fino all’Allianz Stadium e il recupero della trincea ferroviaria Torino-Ceres, interventi fondamentali per il capoluogo piemontese che la Lega ha fortemente voluto e la citta’ aspettava da tempo per migliorare i collegamenti locali” e’ il commento dei deputati Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti che a Torino e’ anche consigliere comunale per la Lega Salvini Piemonte.

