Torino dice addio alle ultime cabine telefoniche

Hanno segnato un’epoca che non c’è più. È così se ne vanno anche loro. Sono ormai una manciata le gloriose cabine del telefono ancora in servizio a Torino. I cellulari le hanno definitivamente soppiantate. Entro fine anno le ultime superstiti (nella foto quelle di corso Dante – piazza De Amicis) verranno smantellate per sempre. Pare che alcune parti possano essere ancora utilizzate nel settore delle telecomunicazioni come pezzi di ricambio.

