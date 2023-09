È grave in rianimazione al Cto ragazzina investita sulle strisce pedonali

Si trova in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione del Cto di Torino, la 16enne investita da un’auto a Luserna san Giovanni. L’incidente si è verificato sulla Provinciale, vicino alla casa dove la giovane vive con i genitori. Risulterebbe che stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali per salire sul pullman quando una donna alla guida di una Fiat Punto, non l’avrebbe vista investendola. È intervenuto l’elicottero del servizio 118 che ha trasportato la ferita al Cto.

