Tentato omicidio in tangenziale, uomo accoltellato

Un uomo di 49 anni, italiano, ha accoltellato un altro italiano di 56 anni, oggi, nell’area Stura Sud, sulla tangenziale di Torino, direzione nord Milano-Aosta. L’uomo aggredito è stato portato al Giovanni Bosco, non è in pericolo di vita. La polizia stradale è intervenuta per gli accertamenti e ha ascoltato alcuni testimoni. In manette l’aggressore, fermato a Settimo Torinese e trasferito in carcere.

