Il Sindaco ospite del TgR itinerante 

Gli investimenti del Pnrr sul territorio, la linea 2 della metropolitana ma anche il cordoglio per la recente scomparsa del presidente Napolitano. Questi alcuni dei temi toccati dal Sindaco Stefano Lo Russo intervistato, insieme al presidente della Regione Alberto Cirio, nel corso dell’edizione delle 14 del telegiornale Rai del Piemonte, che questa settimana va in onda in modalità itinerante dalle province piemontesi. La due edizioni di oggi vanno in onda da Torino, dalla sede di Urban Lab in piazza Palazzo di Città.

IL TORINESE