È gravissimo in ospedale un ragazzo di 17 anni che è stato accoltellato ieri in tarda sera a Novara al Parco del Valentino in via Alcarotti. Un passante ha chiamato i soccorsi. Il giovane è stato colpito da 11 coltellate. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE