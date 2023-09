Grandine e temporali, ma su Torino torna il sereno

Chicchi di grandine nelle scorse ore in periferia a Torino e acquazzoni nella notte in città e nel Torinese. In provincia sono stati chiamati i vigili del fuoco per alcuni allagamenti nella cantine. Si è registrato qualche rallentamento del traffico in tangenziale. Anche questa mattina il capoluogo regionale si è svegliato sotto un cielo plumbeo (nella foto di Mario Alesina) e la pioggia è stata intensa. Ma già a partire dalla tarda mattinata il tempo volgerà al bello per i prossimi tre-quattro giorni, con temperature in rialzo).

