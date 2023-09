Trasporti scuola, Pd: “Caos anche a Vinovo”

Il consigliere regionale Alberto AVETTA e il responsabile Trasporti della Segreteria Pd Piemonte Federico FERRARA sollecitano un intervento della Regione: “Possibile che non si riesca a garantire passaggi che tengano conto degli orari scolastici?”

“Tutto come previsto: con la riapertura delle scuole assistiamo a disagi nel trasporto pubblico locale un po’ in tutto il Piemonte. Ritardi, sovraffollamenti, persone lasciate “a terra”. La situazione che riguarda Vinovo e i collegamenti nell’area Torino Sud è surreale: ci sono studenti che devono assentarsi, uscendo prima della fine delle lezioni, per non perdere il bus. E tutto questo nella consueta inerzia da parte della Regione Piemonte. L’inizio dell’anno scolastico non è un evento improvviso e inatteso, pertanto com’è possibile che la Regione non riesca a svolgere un ruolo di regia e di raccordo sui vari territori tra la programmazione scolastica delle ore di lezione e gli orari dei passaggi dei bus, così da garantire passaggi più confacenti alle uscite da scuola? E anche le richieste avanzate dalle famiglie e dagli amministratori locali non hanno ricevuto risposta. è naturale che di fronte a tali criticità non resti che il ricorso all’auto, con tanti saluti alla mobilità sostenibile e green».

