Il viaggio del Papa in Mongolia, il cardinale Marengo alla Consolata

Tornano al Santuario della Consolata, per iniziativa del settimanale “La Voce e il Tempo”, gli incontri pubblici sui grandi temi di attualità. Lunedì 25 settembre alle ore 21.00 in Santuario il cardinale Giorgio Marengo, Prefetto apostolico di Ulan Bator (Mongolia), dialoga sul tema: “Il viaggio profetico del Papa in Mongolia”. L’ingresso è libero.

IL TORINESE