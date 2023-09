Cerutti (Lega): “Ottimismo per Venaria Città europea dello sport”

Il Consigliere Regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte Andrea Cerutti ha espresso profondo ottimismo riguardo alla candidatura di Venaria come Città Europea dello Sport per il 2025.

Venaria, con il suo eccezionale patrimonio di eccellenze sportive che annovera atleti di fama internazionale come Alessia Maurelli e una serie di associazioni sportive di grande successo, ha dimostrato un impegno straordinario nel panorama sportivo, non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale.

Il Consigliere Regionale Cerutti ha dichiarato: “Come venariese e Consigliere Regionale, non potrei essere più orgoglioso di sostenere questa candidatura. Sono fiducioso che in autunno riceveremo la tanto attesa notizia del riconoscimento di Venaria come Città Europea dello Sport”.

Foto Mario Alesina

