L’ippodromo di Vinovo si prepara a un autunno spettacolare

L’estate è stata a tinte fortissime, ma l’autunno all’ippodromo di Vinovo sarà ancora più carico di corse, di eventi, di personaggi. Mercoledì 20 settembre dalle 15 tornerà in pista il trotto con due appuntamenti su tutti. Molto stuzzicante sarà anche il derby Italia-Stati Uniti tra i gentlemen: due corse con otto partecipanti, equamente divisi per nazionalità, e altre due il giorno successivo ad Albenga. Un gemellaggio che si ripete a distanza di due anni e va anche al di là del puro risultato sportivo. Attivo il Ristorante “La Scuderia”, con il loro menù fisso da 12 €, comprensivo di primo, secondo, contorno acqua e caffè, e affaccio sulla pista. Ingresso copkme al solito libero e gratuito per tutti. Il centrale di giornata sarà riservato ai cavalli da 5 anni e oltre con partenza fra i nastri da 2.060 a 2.100 metri. Favori del pronostico per Caronte Trebí (Scuderia Super Fantastica), allenato da Fausto Barelli per la guida di Pietro Gubellini e reduce da vittoria in corsa analoga sulla pista torinese solo due settimane fa. Accanto a lui all’ultimo nastro, Coltwine Di Casei, del binomio Baroncini-Farolfi, pronto per la battaglia. Al nastro intermedio, spiccano Arnold Cup con Cosimo Cangelosi e Amarcord insieme Francesco Di Stefano.

Poi comincerà l’autunno, il trotto tornerà mercoledì 27 settembre ma sono già apparecchiati tutti i prossimi eventi, non solo legati all’ippica e che approfondiremo più avanti. Nel weekend del 30 ° ottobre grande raduno di autotuning, concerto serale e poi il ritorno della Hipporun, quest’anno sulla distanza dei 10 km. Il 4 ottobre invece grande attesa per le due prove dei Criterium Torinesi, una per i maschi ed una per le femmine. Due corse con dotazione di 30.000€ ciascuna, sulla distanza del miglio, riservate ai puledri di ottimo lignaggio.

E poi il 1° novembre, doppio appuntamento con il GP Orsi Mangelli che sarà la prima vera rivincita del Derrby e delle Oaks romane. Intanto nelle batterie si sono qualificati tra i maschi Everything B con Andrea Guzzinati, Executiv Ek ed Elton Wise con Gabriele Gelormini. Nelle Oaks invece Guzzinati è riuscito a qualificarsi con Esterel Gi Guzzinati. Emily Lp ed Euphoria Bi mentre Santino Mollo ha portato dentro Esperia Cr.

IL TORINESE