Pop in the City, il raid urbano francese fa tappa a Torino

Sabato 23 settembre arriva anche a Torino Pop in the City, una manifestazione che in Francia, dove è nata, è destinata a sole donne, ma che nella nostra città sarà aperta a tutti. I partecipanti – già 600 quelli confermati dalla Francia – dovranno superare il maggior numero di sfide in una gara di otto ore in cui ci si potrà avvalere di aiuto e di indicazioni da parte della gente del posto, fare l’autostop e usare i mezzi pubblici.

Le trenta sfide, che porteranno i partecipanti a visitare vari luoghi di Torino e a fare esperienze uniche come remare sul Po, assaporare cibi e vini locali o visitare i musei cittadini, si trasformeranno nell’occasione per i partecipanti di scoprire la nostra città, le sue bellezze e la sua offerta culturale e sportiva, in maniera attiva e divertente.

“Siamo felici di accogliere a Torino l’iniziativa Pop in the city e non vediamo l’ora di assistere a questa gara avvincente” dichiara Domenico Carretta, assessore al Turismo e allo Sport della Città di Torino, “un’opportunità per i partecipanti di perdersi tra le vie della nostra città e scoprire così la sua vivacità e le sue bellezze. Siamo certi che ne rimarranno colpiti e affascinati e speriamo che la curiosità li spinga a tornare tante altre volte.”

Pop in Torino, questo il nome adattato per la nostra città, è organizzata dall’associazione francese Pop in the City con il supporto di Turismo Torino e Provincia, Musei Reale, CUS Torino e con il patrocinio della Città di Torino. Sarà la quarantesima tappa di questo raid urbano che dal 2012 ha già toccato dieci Paesi d’Europa.

