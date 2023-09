Moncalieri, condomino con tanica di benzina tenta di dare fuoco al palazzo

In un condominio in strada Torino a Moncalieri, è stato appiccato un incendio nelle cantine. Grazie ai Vigili del Fuoco, chiamati dai condomini, è stato evitato il peggio. Ad appiccare l’incendio sarebbe stato un quarantenne che abita nel palazzo: sarebbe stato visto entrare in cantina con una tanica di benzina e un accendino.

