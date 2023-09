Gallo (Pd): “Seduta sconvocata. Il centrodestra dov’è?”

“E’ QUESTO IL RISPETTO DI CIRIO PER IL PIEMONTE?”

“La seduta del Consiglio regionale di oggi è stata sconvocata a causa della mancanza del numero legale. Il centrodestra, ancora una volta, ha dimostrato un profondo disinteresse per i lavori istituzionali e per i cittadini piemontesi che hanno assegnato ai Consiglieri il mandato a rappresentarli” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Dov’è il centrodestra? Ha già iniziato la campagna elettorale e ha deciso di disertare l’Aula di Palazzo Lascaris? Un comportamento simile è vergognoso e denota una mancanza di rispetto per le Istituzioni da parte di Cirio e della sua maggioranza, una maggioranza ridotta a brandelli che non fa partire neanche i lavori!” conclude Gallo.

