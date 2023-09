Bimbo chiuso dentro l’auto non riesce a uscire. Salvato dai vigili del fuoco

Un bambino si è chiuso per errore nell’auto dei genitori e non riusciva ad uscire. Papà e mamma hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia. Il fatto, risoltosi senza danni per il bambino, è accaduto a Biella.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE