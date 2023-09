Un nuovo Punto Prelievi Koelliker a Grugliasco

Cresce ancora la presenza dell’Ospedale Koelliker su Torino e provincia. Da oggi è attivo un nuovo Punto Prelievi all’interno del Centro Medico Grugliasco in Via Lupo 60 a Grugliasco per offrire un importante servizio alla comunità e al paese.

Nel nuovo Punto Prelievi, gestito dal personale sanitario assistenziale del Koelliker, sarà possibile eseguire esami del sangue e check up di prevenzione, sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sia anche in regime privato. Gli esami disponibili sono: base (per uomo e per donna), glicemico, sali minerali, lipidico, reni, fegato, pancreas, anemia, tiroide, vie urinarie, malattie reumatiche, celiachia, pre pillola anticoncezionale, prostata, osteoporosi, malattie sessualmente trasmissibili.

Per tutti sarà possibile prenotare online e scaricare i referti creando il proprio Dossier Sanitario, tutte le credenziali verranno consegnate al momento dell’accettazione.

Aperto ogni martedì dalle ore 8 alle 10, il Punto Prelievi Koelliker è accessibile previa prenotazione.

