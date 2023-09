Aereo si schianta fuori pista a Caselle, morta una bimba di cinque anni

Questo pomeriggio è avvenuto un incidente aereo nel cielo torinese alla manifestazione per i 100 anni dell’aeronautica militare. E’ morta una bimba di cinque anni che si trovava in auto nelle vicinanze del velivolo delle Frecce tricolori quando questo è andato in fiamme.

Sono feriti anche i genitori e il fratello della piccola. Il pilota è riuscito a lanciarsi prima dell’impatto. Si ipotizza che l’incidente sia accaduto per l’impatto con uno stormo di uccelli. L’aeroporto di Torino Caselle resterà chiuso per l’intera giornata di domenica. Le manifestazioni aeree sono state annullate.



Un altro incidente ha visto sempre oggi coinvolto un aereo “storico” che partecipava alla manifestazione che vede anche la partecipazione delle Frecce Tricolori. In fase di test per un’esibizione prevista per domani l’aereo ha perso quota e si è schiantato nei campi di in fase di atterraggio. Illesi i piloti.

Nella foto sopra, di Mario Alesina, l’aereo del primo incidente in volo appena prima di cadere. Nelle altre foto, di Francesco Bellato, i mezzi di soccorso.

IL TORINESE