Nella giornata dedicata allo sciopero globale per il clima, decine di attivisti e attiviste di Fridays For Future ed Extinction Rebellion hanno costruito una ciclabile in Corso Brescia, a Torino, vestiti ironicamente da Barbie.

“La manifestazione – dicono i promotori – ha lo scopo di richiamare l’attenzione e denunciare l’inadeguatezza delle politiche climatiche del governo regionale e nazionale”.

IL TORINESE