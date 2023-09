Nuovo atto vandalico alla memoria di Peppino Impastato

Ennesimo atto vandalico accaduto in pochi giorni contro la memoria di Peppino Impastato dopo quello alla targa di Largo Sempione a Torino

Queste le parole del presidente dell’Associazione Calabresi per la Legalità – ODV (referenti per il Piemonte di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato)1 Pasquale Lo Tufo a seguito del danneggiamento alla targa del Giardino Peppino Impastato inaugurato l’anno scorso davanti alla Scuola Primaria “A.Gramsci” di Alpignano (To)

“Vandalizzata ad Alpignano a pochi giorni dall’accaduto di Torino la targa dedicata a Peppino Impastato che si trova nel giardino della scuola Gramsci.

Il giardino è stato intitolato a Peppino il 21 maggio 2022 dal Comune di Alpignano su proposta dell’ Associazione Calabresi per la Legalità.

Sconforto, indignazione e rammarico sono i sentimenti che provo in questo momento.

Sono vicino a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Giovanni a Luisa Impastato e tutta la loro famiglia.

Perché colpire ancora una volta la figura di Peppino Impastato?

Questi barbari gesti vanno condannati e combattuti con la cultura della Legalità.

Con il coraggio e le idee di Peppino si continua.

Domani domenica 10 settembre 2023 alle ore 10:30 è stato organizzato, anche in comune accordo con il Sindaco di Alpignano Steven Giuseppe Palmieri , un presidio c/o il Giardino Peppino Impastato oggetto dell’atto vandalico davanti alla Scuola Primaria “A. Gramsci” in via Cavour 45″

