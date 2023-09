Fabio Ingallinera, con lo chef sapori tra Piemonte e Liguria

A SETTEMBRE LO CHEF DEL NAZIONALE DI VERNANTE CUCINERÀ DURANTE TRE EVENTI:

DEGUSTANDO, FERMENTO IN LANGA E INFINE A DOLCEDO PER UNA QUATTRO MANI CON LO CHEF JACOPO CHIEPPA

È un settembre ricco di impegni per Fabio Ingallinera, chef del ristorante Nazionale di Vernante (Cn). È unricco di impegni per, chef del ristorantedi(Cn).

Il via il 9 settembre con Degustando, in occasione della Festa della Vendemmia all’interno del Villaggio Narrante di Fontanafredda (Cn): qui, a partire dalle 12:30, dieci chef di cui sei Michelin realizzeranno altrettanti piatti da proporre ai partecipanti. Fabio Ingallinera servirà “Uva in grani”, un dessert realizzato con grano al vino cotto, agrumi canditi, uva e spuma di ricotta di montagna.

L’11 settembre, a partire dalle ore 19:00, lo chef Michelin del Nazionale prenderà parte invece a Fermento in Langa, la festa di fine estate organizzata da ItaliaSquisita all’interno del Birrificio Agricolo Baladin di Piozzo(Cn). Qui chef, pasticceri, pizzaioli, cioccolatieri e mixologist proporranno creazioni da accompagnare alle birre artigianali ideate da Teo Musso. Anche in questo caso Fabio Ingallinera si occuperà di preparare un dessert: si tratta de “Il Bosco”, una mousse di zucca con miele di castagno, nocciole, spuma di latte e tartufo nero. “Si tratta di un piatto – spiega lo chef – che vuole ricostruire i sentori del sottobosco a cui siamo abituati: in questo caso anche la zucca utilizzata, una Hokkaido, sa molto di castagna e fornisce già quella percezione di terrosità; il miele dà la parte aromatica di castagna e l’amarezza, mentre la spuma di latte conferisce una nota grassa e il tartufo, a sua volta, la nota di terra vera e propria”.

È invece prevista per il 19 settembre la partecipazione di Ingallinera alla cena a quattro mani ideata da Jacopo Chieppa, chef del ristorante Equilibrio a Dolcedo (Im).

La cucina del Nazionale è lo specchio del territorio e della sua comunità: lo è sempre stato e oggi più che mai si sviluppa con lo scopo di fare rete con i produttori locali aiutandoli a diventare professionisti e a valorizzare le peculiarità del luogo che Ingallinera sottolineerà anche durante le serate di questi eventi settembrini.

LO CHEF e IL NAZIONALE

Dal 2016 Fabio Ingallinera è lo chef del ristorante Nazionale di Vernante (Cn), dove ha conquistato la stella Michelin nel 2022. Classe 1986, di origini catanesi, Ingallinera ha al suo attivo, tra le esperienze più significative della carriera, quelle al ristorante Duomo di Ciccio Sultano, due stelle Michelin a Ragusa Ibla (Rg) e al bistellato Antica Corona Reale di Cervere (Cn) sotto la guida dello chef Gian Piero Vivalda.

La storia del Ristorante Nazionale è invece la storia della famiglia Macario che gestisce questo luogo vocato all’accoglienza e alla ristorazione da sette generazioni. Ricovero per cavalli con piccola bottega e ristoro, l’osteria nasce presumibilmente a inizio Ottocento in centro al paese di Vernante, per poi essere spostata nel 1896 nell’attuale sede edificata da Macario Macario. Oggi alla guida della struttura che è albergo, relais (boutique hotel con 8 camere), ristorante stellato, bistrot e, dal 2021, anche forno, ci sono i fratelli Andrea e Christian Macario insieme al cugino Maurizio Macario.

Maggiori info su www.ilnazionale.com

IL TORINESE