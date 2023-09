Il Sindaco e l’assessore Rosatelli alla partenza dei soggiorni estivi per disabili

Sono partiti questa mattina, dal parcheggio del Parco Ruffini, gli ultimi due gruppi di persone con disabilità diretti a Rimini per i soggiorni estivi accompagnati dalla cooperativa sociale Arcobaleno. Sarà una settimana dedicata al relax e allo svago. Gli operatori che si prenderanno cura degli ospiti hanno già organizzato le attività: andranno al mare o in piscina, faranno passeggiate, gite culturali o gastronomiche.

Da molti anni la Città, in collaborazione con le Circoscrizioni che cofinanziano parte del progetto e con le organizzazioni del privato sociale, organizza soggiorni estivi per le persone disabili al mare, in montagna, nelle città d’arte o in campagna. L’obiettivo è quello di offrire loro l’occasione di relazionarsi con un contesto diverso dal quotidiano e di vivere un’esperienza di vacanza di gruppo progettata sulle proprie esigenze dando nel contempo sollievo alle famiglie impegnate nella cura di queste persone.

Quest’anno sono state 1055 le persone iscritte, un numero in crescita rispetto allo scorso anno quando i partecipanti erano stati 865.

A salutare il gruppo in partenza, 16 persone in tutto, c’erano anche il Sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. “Questi soggiorni – ha detto il Sindaco – non sono soltanto l’opportunità di vivere un periodo di vacanza ma si inseriscono pienamente in percorsi e progetti educativi attivi durante tutto il corso dell’anno. Una bella occasione di divertimento, crescita e condivisione”.

