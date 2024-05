Colorare la città. Secondo appuntamento per celebrare i 25 anni di Murarte

‘Abstract Graffiti Jam’ ad aprile e ‘Quercetti Jam’ a maggio sono i due eventi – realizzati dalla sinergia delle associazioni culturali ‘Il Cerchio e le Gocce’ e ‘Monkeys Evolution’ – che non solo colorano i muri della città in occasione dei 25 anni di MurArte, ma offrono anche ad artiste e artisti l’opportunità di presentare le proprie opere tramite esposizioni, creando così un ponte tra la street art e gli ambienti artistici più convenzionali.

Dopo il primo appuntamento che si è tenuto sabato 20 e domenica 21 aprile con ‘Abstract Graffiti Jam’, il 18 e 19 maggio, in corso Vigevano 25 angolo via Cigna, è in programma ‘Quercetti Jam’. Per l’occasione dodici artisti trasformeranno le superfici della fabbrica utilizzando le cromie degli iconici chiodini Quercetti, dando vita a un’esplosione di stili eterogenei, dall’arte figurativa all’astratta, celebrando la libertà dell’espressione artistica. Questa jam artistica sarà un momento di incontro tra arte, industria e comunità, che unirà passato e presente.

Corn79, Giga, Mach505, MrFijodor, Pilo, Rama, Supe, Teradrop, Tino, Wat e Zeta sono alcuni degli artisti che parteciperanno a questo evento e che, oltre a decorare le superfici di corso Vigevano, il 18 maggio, dalle ore 18, esporranno anche alcune delle loro opere da studio nell’HUB della Creatività di Torino Creativa (Cortile del Maglio, via Andreis 18-int 18/L). Durante la mostra – a ingresso libero – avrà luogo una performance artistico-multimediale by Tüneli Touring Club.

MurArte, progetto della Città di Torino nato nel 1999 per rispondere alle richieste provenienti dai giovani, in questi 25 anni ha offerto spazi pubblici per la libera espressione attraverso graffitiwriting e street art svolgendo un ruolo cruciale nella promozione della creatività urbana oltre a divenire un punto di riferimento nel panorama artistico della città.

Attraverso workshop, eventi e collaborazioni con artiste e artisti locali e internazionali, ha ispirato generazioni di giovani talenti e stimolato il dialogo tra arte, città e cittadini.

Info: torinocreativa@comune.torino.it

