I riformisti e la “questione sociale”

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Non c’è alcun dubbio che esiste nel nostro paese una nuova, e persistente, “questione sociale”.

Una “questione sociale”, come quasi sempre capita, che rischia di trasformarsi rapidamente in

una questione di ordine pubblico. E, come da copione, le prime avvisaglie si sono già manifestate

e non solo a Napoli e a Palermo. I tasselli principali, e più mediatici, su cui viene richiamata la

maggior attenzione sono da un lato l’azzeramento del reddito e di cittadinanza e, dall’altro, la

misura dei super bonus. Due misure che non hanno nulla a che vedere con la crescita,

l’occupazione, lo sviluppo, l’equità sociale e il contrasto alla povertà ma solo e soltanto con la

riaffermazione di una concezione selvaggiamente assistenziale e pauperista. Di norma, si tratta di

escamotage legislativi e scelte politiche che rispondono ad una precisa strategia: ovvero, la piena

affermazione del populismo anti politico, demagogico e qualunquista. E, non a caso, si tratta di

scelte patrocinate, pianificate e gestite dal partito leader del populismo anti politico per

eccellenza: il partito di Grillo e di Conte.

Ora, il nodo politico di fondo non è quello di continuare a polemizzare con i populisti o con tutti

coloro che hanno una concezione estremista e massimalista della politica. E, purtroppo, con chi

teorizza la strategia politica del “tanto peggio tanto meglio”, come è platealmente evidente dalle

ultime dichiarazioni di Conte e della Schlein. Semmai, e al contrario, si tratta di capire come è

possibile affrontare seriamente e costruttivamente i temi – veri e tangibili – che emergono dalla

società e che noi riassumiamo con il termine di “questione sociale”. E, traendo spunto dalla

miglior tradizione del cattolicesimo sociale italiano e dalla cifra riformista che la caratterizzava –

basti pensare alla cinquantennale esperienza della sinistra sociale di ispirazione cristiana della Dc

– occorre far sì che il “dato sociale” diventi un elemento strutturale della stessa iniziativa politica.

La politica sociale, cioè, non può e non deve diventare un elemento secondario o un semplice

orpello del progetto politico complessivo di un partito o di uno schieramento ma un asset centrale

delle stesse politiche di sviluppo e di crescita di un paese. Perchè l’alternativa a questo metodo e

a questa impostazione politica è una sola: ed è quella praticata dai populisti da un lato e dai

liberisti dall’altro. Ovvero, ridurre la “questione sociale” ad un fatto meramente e brutalmente

assistenziale con tanti saluti a qualsiasi logica di sviluppo e di crescita complessiva di un paese.

Perchè se dovesse prevalere questa concezione e questa deriva inesorabilmente si

trasformerebbe lo Stato in un ente di beneficenza e di assistenza per molti, se non per tutti i

settori della società. Una prassi radicalmente e strutturalmente anti politica che unisce la logica

“del tanto peggio tanto meglio” con la strategia della “mancia” generale ed indistinta. La strategia

riformista, seppur attenta e vigile attorno ai temi che pone una rinnovata “questione sociale”, è

esattamente l’opposto. E quindi, da un lato l’assistenzialismo e il pauperismo e, dall’altro, la

crescita e lo sviluppo. O meglio ancora, da un lato le mance e i sussidi e, dall’altro, politiche

concrete e mirate che riducono le sacche di povertà e contribuiscono, al contempo, a far

partecipare anche e soprattuto i ceti popolari e meno abbienti alla crescita complessiva del

sistema paese.

In ultimo, e per riassumere, in un campo i riformisti e nell’altro campo i populismi, in tutte le

sfumature con cui si manifesta.

Ecco perchè i populisti quando governano creano disastri e generano le premesse per una

progressiva ed irreversibile bancarotta dello Stato. Tocca, però, anche ai cattolici popolari e

sociali farsi carico di una proposta politica che recuperi sino in fondo la cifra riformista e,

soprattutto, la capacità di saper riscoprire quella cultura e quello stile della ‘sinistra sociale’ del

passato che su questo versante conservano una straordinaria modernità ed attualità.

Giorgio Merlo

IL TORINESE