Patto per la Sicurezza urbana: siglata l’intesa tra Prefettura, Regione Piemonte e Città di Torino

Migliorare ulteriormente la vivibilità, il sistema complessivo della sicurezza urbana e la percezione di sicurezza nella cittadinanza per lo sviluppo di forme sempre più rafforzate di coesione sociale.

E’ questo in sintesi l’obiettivo del Patto per la sicurezza urbana sottoscritto questa mattina tra Prefettura, Regione Piemonte e Città di Torino, nella convinzione che la sicurezza e la qualità della vita urbana siano diritti prioritari che richiedono, a fronte di problematiche complesse, l’azione congiunta e sinergica di più livelli di governo.

Questi i cardini dell’intesa: rafforzamento dei sistemi di controllo del territorio; impiego di nuove tecnologie per il controllo del territorio; implementazione dei sistemi di videosorveglianza; prevenzione e contrasto delle più diffuse forme di criminalità predatoria; prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti; contrasto delle criticità urbane e dei fenomeni di illegalità diffusa; rafforzamento dei meccanismi di interscambio informativo fra le Forze di Polizia statali e le Polizie Locali.

Al fine di contribuire al perseguimento delle finalità la Regione Piemonte si impegna ad effettuare a favore del Ministero dell’Interno un finanziamento pari ad 1 milione di euro finalizzato a supportare l’attività quotidiana delle Forze di Polizia territoriali. In particolare verrà predisposto un sistema di videosorveglianza all’avanguardia di lettura e rilevazione targhe che, interfacciandosi con i server del Ministero, migliorerà notevolmente la capacità di controllo del territorio delle Forze dell’Ordine e verranno inoltre garantiti ulteriori e supplementari servizi interforze ad alto impatto di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto delle principali fattispecie criminose.

Una Cabina di Regia costituita presso la Prefettura, oltre ad individuare le specifiche iniziative da realizzare curerà il monitoraggio circa l’effettiva attuazione del Protocollo. L’Intesa ha efficacia biennale tacitamente rinnovabile e comunque fino alla completa realizzazione delle iniziative individuate dalla Cabina di Regia e riconducibili al predetto finanziamento.

All’atto della sottoscrizione del Patto, il Prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, ha espresso la propria soddisfazione per il raggiungimento di questo importante risultato, che conferma ancora una volta la piena sinergia esistente fra tutte le Istituzioni del territorio torinese. “Desidero ringraziare la Regione Piemonte e la Città di Torino per la disponibilità e lo spirito di sincera collaborazione manifestati”, ha soggiunto il Prefetto. “L’obiettivo di quest’Intesa è quello di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza, anche percepita, nell’area metropolitana di Torino e fornire pronta risposta alle legittime aspettative della cittadinanza”.

“Alla criminalità diffusa e all’insicurezza che troppi cittadini vivono nei loro quartieri si risponde con un maggior presidio del territorio. Per questo la Regione ha deciso di stanziare un milione di euro per far arrivare contingenti interforze nelle strade di Torino – affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca – e dar forza a un patto che, tra nuove pattuglie e nuovi sistemi di video vigilanza, possa assicurare ai torinesi maggiore serenità, strade e quartieri più sicuri”.

“Quello della sicurezza sociale e del controllo della legalità – ha evidenziato il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo – è un tema che come Città ci vede fortemente impegnati e sul quale cerchiamo di mettere in atto tutte le azioni che sono nelle nostre possibilità e prerogative. La firma di questo protocollo metterà maggiori strumenti a disposizione della polizia locale e di tutte le forze dell’ordine, contribuendo a garantire maggiore sicurezza per chi vive e lavora a Torino”.













IL TORINESE