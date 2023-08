Auto si ribalta nei campi. Grave il conducente

Ieri sulla strada provinciale 161 a Villar Pellice una Fiat Punto è uscita di strada e si è ribaltata nei campi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo e Torre Pellice per estrarre dalle lamiere il conducente in condizioni gravi. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino.

IL TORINESE