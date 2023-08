Passeggiata ornitologica nel Parco del Castello di Miradolo

Domenica 27 agosto è in programma una curiosa passeggiata nel Parco del Castello di Miradolo alla scoperta degli uccelli che lo popolano, in compagnia di un ornitologo. Per esempio, le cavità naturali degli alberi e il legno non perfettamente integro rappresentano una tentazione quasi irrinunciabile per il picchio. E non è insolito osservare il pettirosso che segue con attenzione il paziente lavoro del giardiniere il quale, lavorando la terra, aiuta inconsapevolmente il piccolo animale nella ricerca del cibo (larve, lombrichi, insetti). Nel bosco di bambù, invece, regnano le cinciallegre, con un piumaggio verdastro sul dorso, con la coda e le ali grigie, striate di blu. Al termine dell’attività, la Caffetteria del Castello propone una tisana fredda dell’orto e una fetta di torta dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo o, in alternativa, un aperitivo da consumare nell’elegante dehors circondato dal giardino degli aromi. L’attività è organizzata da Fondazione Cosso in collaborazione con Cooperativa Arnica, che opera nel campo della divulgazione scientifica, della progettazione e dell’educazione ambientale dal 1989. Nell’ambito del progetto Il Parco del Castello di Miradolo. Storia di una rinascita con cui la Fondazione Cosso ha ottenuto i fondi del PNRR tramite il bando del ministero della Cultura dedicato ai parchi e ai giardini storici, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU: ottavo in graduatoria tra i migliori progetti italiani e primo in Piemonte tra tutti i partecipanti della regione.