Calcio d’estate. Juve e Toro in campo

Amichevole estiva

Stadio Manuzzi di Cesena

Juventus-Atalanta 0-0

32esimi finale di Coppa Italia

Torino-Feralpisalò

Lunedì 14 agosto

Ore 21.15

Stadio Olimpico Grande Torino

È stato un importante anticipo tra due grandi squadre di serie A.Contrariamente alle aspettative,però,è stata una gara con poche emozioni e zero gol nell’amichevole di lusso quella che si è giocata al Manuzzi di Cesena tra Juventus ed Atalanta.Partita molto tattica e conseguente 0-0 come risultato finale ma comunque ci sono state ottime indicazioni per i due allenatori Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Sono scesi in campo entrambi gli uomini mercato delle due squadre, Dusan Vlahovic e Duvan Zapata, con il primo che potrebbe a questo punto restare dopo il mancato passaggio al Chelsea e con il secondo che dovrebbe ormai diventare un giocatore della Roma.

Comincia la stagione ufficiale per i granata di Juric con i 32esimi di finale della Coppa Italia,lunedì sera contro la Feralpisalò,squadra di serie B,già battuta(2-0) in amichevole estiva.

Il Toro,con gli ottimi acquisti di Bellanova,Tameze,Vlasic ed in attesa di un terzino sinistro ed un altro trequartista,si candida a lottare per un posto in classifica che gli consentirà di partecipare ad un coppa Europea per la stagione 2024/25.

Gli auspici del precampionato sono stati davvero positivi,ora bisogna dare continuità non solo al gioco ma anche ai risultati.

Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Iic, Vojvoda; Tameze, Radonjic; Pellegri. All. Juric

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Di Gennaro, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Gjyla, Sau, Felici. All. Vecchi

Enzo Grassano

IL TORINESE