Arrestato il ladro d’auto dei cortili di Torino: è un 18enne

Un ragazzo ha cercato di rubare all’interno di tre auto in due diversi cortili condominiali di Torino in via Gottardo. Armato di cacciaviti, ha tentato di manomettere due Vespa ed è fuggito dopo essere stato scoperto da un condomino. Spostatosi in un altro cortile vicino, ha rotto il finestrino di una vettura, cercando oggetti da rubare. Gli agenti della polizia hanno colto in flagrante il 18enne che è stato arrestato.

IL TORINESE