51esima Traversata a nuoto del lago di Viverone: un successo

Circuito Nobile dei Laghi

29 Luglio 2023

Nella splendida cornice del Lago di Viverone, ha avuto luogo la 51esima edizione de La Traversata a Nuoto del Lago, che giunge alla decima edizione inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” rientrando così nelle 12 traversate più importanti d’Italia.

Un edizione per riprendere un percorso interrotto 3 anni fa per la pandemia che vuol essere un tornare alla voglia di vivere

Il Presidente Sarasso ricorda che anche questa edizione è stata veramente un grande successo, grazie alla giornata bellissima per il clima, ma soprattutto grazie alla collaborazione dello Staff, dell’Ente di Promozione allo Sport CSAIN, degli Enti Pubblici, della Croce Rossa Italiana e di loro, i partecipanti. E’ stato possibile garantire una giornata di sport e svago, assicurando la massima tranquillità ai partecipanti ed agli ospiti grazie all’adeguato supporto alla sicurezza del nuotatore e al divieto di navigazione per le due ore di gara.

La tradizione di un luogo ne garantisce la memoria storica, ed in questi momenti è necessario ricordare la tradizione che, però, cresce e si consolida negli anni.

Alle ore 14,20 in anticipo rispetto al programma, i partecipanti circondavano il Molo di Anzasco, godendosi la giornata di sole anche se a volte parziale e concentrandosi sulla gara. In pochi secondi, le prime bracciate hanno affrontato un lago assolutamente ideale per nuotare.

Si sono registrati 90 atleti iscritti, il ritmo della gara è stato davvero elevato malgrado non si sia battuto il record.Il primo classificato ad aver toccato la riva presso il Rist. Pescatori ( anche quest’anno un sistema elettronico di microchip usa e getta ha portato un segno di alta professionalità alla competizione) , nella categoria maschile, è stato Bruno Orizio di Bagnatica nel bergamasco vicino Iseo che ha percorso il tratto di lago in 47’35’’, secondo Davide Mandelli di Sesto San Giovanni in 47’40”, terzo Marco Colombo di Magenta ; la prima classificata categoria femminile, è stata Cristina Pesole di Pavia in 53’30”. Vedere allegato classifiche podio.

Lo slogan: “Acque libere e Nuoto per tutti!” ha trovato in Viverone il massimo della sua espressione “Le traversate a nuoto in acque libere stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da 50 anni” ribadisce Piero Sarasso che, al tempo stesso riconosce l’importanza dell’inserimento nel circuito “Nobile dei Laghi” per dare visibilità ai luoghi e a quasi mezzo secolo di competizioni a bracciate in questo lago.

Un ringraziamento particolare agli sponsor che, anche quest’anno con la loro adesione, il loro supporto con i premi hanno permesso di arricchire la manifestazione: Filatura Di.Ve., Coop Servizi Ro.Ma, Cantina Vallebelbo, Fonte San Benedetto Guizza, Bisone, Nautica Zola.

Un grazie al Ristorante Pescatori, Daniela e Roberto, per la massima disponibilità e partecipazione all’organizzazione della giornata

Tutte le classifiche sono pubblicate sul sito www.asdlagodiviverone.com

IL TORINESE