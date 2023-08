Merlo: Pinerolese, basta litigi fra Sindaci

Ora serve un salto di qualità a livello politico.

“La dialettica e il confronto tra i vari Sindaci, anche di una piccola zona come il pinerolese, è

sempre fondamentale per far crescere e costruire il futuro di un territorio. Ma la dialettica, anche

amministrativa, quando degenera in attacchi personali e in scaramucce di basso profilo non solo

contribuisce a squalificare la politica ma si riduce lo stesso dibattito ad un fatto privo di qualsivoglia interesse.

Ora, al di la della considerazione se Pinerolo sia, o meno, ancora città ‘capo fila’ di questo

territorio, è indubbio che nel pinerolese o si inverte definitivamente e rapidamente la rotta oppure

diventa semplicemente impossibile pensare di progettare qualsiasi sviluppo, concertato e

concordato, per questa zona.

Certo, la mancanza dei partiti, la scomparsa delle culture politiche e l’assenza, da ormai molto

tempo, di una classe dirigente autorevole e soprattutto riconosciuta, sono elementi che pesano

sulla qualità della politica che questo territorio esprime. Regola, del resto, che vale anche per altri

territori. Ma, comunque sia, è sempre possibile ripartire. Anche in presenza di elementi che

rallentano oggettivamente questo processo di risalita.

Ecco perchè, dopo alcune polemiche che hanno coinvolto alcuni Sindaci pinerolesi, credo sia

giunto il momento per organizzare una conferenza di tutti i Sindaci con un ordine del giorno

semplice ma decisivo. Ovvero, senza una permanente concordia istituzionale il territorio è

destinato ad essere sempre più marginale e periferico. Tutto il resto appartiene solo al ‘nulla della politica’, per dirla con un grande leader politico del passato, Mino Martinazzoli. Una

consapevolezza, questa, che dovrebbe valere soprattutto per i Sindaci. Anche in un tempo dove

la politica è ancora smarrita lungo i rivoli del populismo becero, demagogico e qualunquista”

Giorgio Merlo

Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.

IL TORINESE