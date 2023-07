25 luglio 1997 Ronaldo, il fenomeno, è dell’Inter!

ACCADDE OGGI

Mentre questo calciomercato langue,per quanto riguarda i grandi giocatori che scelgono l’Arabia Saudita per gli altissimi stipendi oppure l’Inghilterra per il prestigio calcistico ed anche per i ric chi contratti, esattamente 26 anni fa,il

25 luglio 1997 l’Inter presentava il Fenomeno, al secolo Ronaldo Luis Nazario da Lima. A 21 anni il brasiliano arrivava a Milano come miglior giocatore al mondo, reduce da una stagione vincente al Barcellona nella quale ha vinto la Coppa delle Coppe ed il titolo di capocannoniere del campionato.

Il presidente dell’Inter Massimo Moratti decise di versare i soldi della clausola pari a 48 miliardi di lire, più ulteriori 3 miliardi di indennizzo stabiliti dalla FIFA, battendo tutti i record nazionali di spesa per un singolo calciatore.

Al primo dei 5 anni di contratto l’Inter e Ronaldo vinsero subito la coppa UEFA,poi i successivi 4 furono davvero tribolati per via degli infortuni che colpirono, ciclicamente,il fenomeno nerazzurro.

Con la maglia dell’Inter addosso vinse 2 palloni d’oro nel 1997 e nel 2002.

