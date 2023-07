Apre il Relais Le Due Matote con L’Orangerie by Di Pinto

Una nuova perla nel cuore dell’Alta Langa.

Nato dal recupero di un vecchio casale del XVI-XVII secolo, è stato da sempre un punto

di riferimento storico per tutti i cittadini di Bossolasco. Molti di loro hanno una piccola

grande storia da raccontare legata a questo luogo, infatti era una cascina in cui hanno

lavorato la maggior parte delle loro famiglie e dei loro antenati. Dopo una lunga

ristrutturazione conservativa, oggi cambia abito e diventa un luogo di ospitalità di lusso,

che vuole ambire ad essere un punto di riferimento per questa meravigliosa zona del

Piemonte, un territorio che ha saputo attirare le attenzioni internazionali soprattutto grazie

ai suoi gioielli enogastronomici.

La firma di questo splendido progetto sono l’impegno e il cuore di Arianna Cefis, la

proprietaria. Un incontro casuale ed un amore a prima vista quello che lega Arianna e

questo angolo delle Langhe che è tornato a splendere grazie alla sua passione. Il

recupero di vecchie cementine di varie cascine piemontesi per i pavimenti, le terre armate

realizzate con i detriti dei lavori, arredi e ninnoli artigianali, tanti piccoli dettagli per una

struttura che, con la collaborazione e il lavoro solo di persone locali, ha mantenuto la base

originale. Oggi è completamente ristrutturata e trasformata in un relais dove il

buongusto, l’atmosfera, il piacere ed il relax siano elementi imprescindibili di ogni

momento della giornata.

Il Comune

Bossolasco è un piccolo comune del cuneense di nemmeno mille abitanti, posto a 800

metri di altezza, ma è conosciuto come il Paese delle Rose. Infatti, nei mesi di maggio e

giugno la fioritura di oltre 350 varietà pervade vie e vicoletti del centro storico, creando

un meraviglioso mix di colori e profumi che attira migliaia di turisti. All’interno della

struttura sono state piantate ulteriori 12 varietà di rose inglesi, ideali per adattabilità al

clima e all’altezza, accrescendo così ulteriormente il numero di varietà presenti in loco.

La Sostenibilità

Una visione di lusso sostenibile grazie a pannelli solari, al recupero dell’acqua piovana

per l’irrigazione, alla trasformazione degli scarti organici della cucina in compost per l’orto

e alla scelta di non aprire il relais nei mesi più freddi. Un approccio intelligente, anti-

spreco che non intacchi in alcun modo il comfort degli ospiti. Il perimetro è

completamente circondato da edera per far sì che con il tempo si crei un muro naturale

che si fonda con le vigne circostanti; attorno al grande giardino all’italiana costellato di

rose, sempreverdi e ortensie, si sviluppano invece tutte le aree di accoglienza del Relais.

CHIARA VANNINI

IL TORINESE