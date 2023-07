Due minori residenti nel torinese hanno danneggiato un bus della linea 17. Hanno dato un pugno a un finestrino rompendo il vetro. I due sono stati rintracciati in via Sabaudia a Grugliasco e identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’autobus. Non è conosciuto motivo del loro atto vandalico che ha causato l’interruzione del servizio di trasporto pubblico.

Foto di repertorio

