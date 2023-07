Pinerolo, il mercato dei produttori agricoli in piazza Cavour

Ecco alcune immagini del Mercato dei Produttori Agricoli che ieri mattina, per la prima volta, si è tenuto in piazza Cavour. Il mercato, precedentemente situato in Piazza Roma, in vista della futura riqualificazione si svolgerà qui ogni sabato (dal lunedì al venerdì invece sarà in Piazza Vittorio Veneto). Soddisfatti gli ambulanti e i clienti per questa prima giornata. Ieri mattina erano presenti in piazza Cavour anche il Sindaco Salvai e la Vicesindaca Costarelli: l’Amministrazione si è già messa in ascolto dei commercianti di Piazza Cavour, degli ambulanti e dei residenti per individuare eventuali criticità in questi primi sabati (15,22 e 28 luglio) e trovare la migliore soluzione per il periodo dello spostamento del mercato dei produttori agricoli.

