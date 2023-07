Oltre 750 i ciclisti al via della quinta prova del Circuito Coppa Piemonte Drali. Tra le società vince ancora la Rodman Azimut Squadra Corse.

Casteggio, (Pavia) 9 Luglio– Caldo annunciato alla sesta edizione della Granfondo di Casteggio, che però non ha spaventato i numerosi atleti al via nell’accogliente borgo pavese dove si è finalizzato il grande lavoro dell’ ASD Sant’Angelo Edliferramenta e Pedale Santangiolino, capitanati dall’inesauribile Vittorio Ferrante.

Il pacco gara

Pacco gara ideale per una bella mangiata in compagnia una volta a casa, composto da confezione di tagliatelle di pasta all’uovo, pacco di fusilli trafilati al bronzo, vasetto di pesto alla genovese, vasetto di sugo datterino siciliano e una bottiglia di sport drink gusto frutta e un gel lavamani.

La gara

Partenza ore 9 precise, cielo completamente azzurro, temperature in salita e già goccioloni di sudore sulla fronte degli atleti in griglia pronti a spingere sui pedali e su un percorso che si preannunciava immerso nel verde delle colline del pavese, per una una giornata da incorniciare. Al primo rilevamento cronometrico per percorso medio e lungo in località Casa Calatroni a 28 chilometri, transitavano davanti a tutti Federico Pozzetto, Alberto Gavazzi e Daniel Pellegrinelli , mentre per le donne Roberta Bussone, Asja Granata e Mara Manfredii. Alla divisione dei percorsi al chilometro 33, 2 atleti in fuga sul medio con un distacco oltre il minuto sugli inseguitori. A 8 chilometri dall’arrivo del medio, rientro di 5 corridori che raggiungevano i 2 fuggitivi, che probabilmente avevano spinto troppo,

Sul lungo, rilevamento cronometrico in località Casa Matti a 64 chilometri dalla partenza che vedeva transitare primo Federico Pozzetto e a poca distanza Alberto Gavazzi e terzo Francesco Grillo, mentre per la femminile, prima a transitare Roberta Bussone, seguita da Mara Manfredi e terza Elisabetta Ricco mantenendo poi posizioni sino all’arrivo.



Gli assoluti all’arrivo

Nella Granfondo, per la maschile, si è imposto Federico Pozzetto Mg. KVis-Dal Colle- Re Artù che ha chiuso in 03.26.34, davanti ad Alberto Gavazzi asd Garda Scott Matergia, terzo Giacomo Lambertoni

Nella femminile, ha vinto Roberta Bussone, dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse , che ha chiuso in 03.57.54 davanti a Mara Manfredi del Mg. KVis-Dal Colle- Re Artù, terza Elisabetta Ricco del Team Bike Segrate.

Nella Mediofondo vittoria per Andrea Mariani del team Da- Tor/isb, che ha chiuso in 02.03.00 davanti ad Alberto Merli dell’asd Pedale Godiaschese, e Daniel Pellegrinelli dell’asd Seven Club

Tra le donne del medio, vittoria per Asja Granata del Salvibikestore Isolmant, che ha chiuso in 02.16.30 seguita da Olga Cappiello del Team De Rosa Santini, terza Tonia Palmieri del Lissone mtb asd.

Per le società, vittoria, ancora una volta, dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse, seguita dal l’emergente Pedale Godiaschese e terzo il gs Passatore.

I Leader di categoria del Circuito Coppa Piemonte Drali

Mediofondo:Liliana Pillon, Antonella Vigliano, Giuseppina Tamara Rollini, Edoardo Romanò, Livio Rossi, Simone Lapo Zoadelli,Alberto Merli, Leonardo Viglione, Antonello Sanna, Sergio Battaglino, Ezio Borassi, Vezzali Filippo.

Granfondo:Asia Balocco, Roberta Bussone, Elisabetta Debernardi, Stefano Prandi, Sergio Limido, Cristian Cicinschi, Alessandro Giraudo, Fabio Capello, Massino Grappeja, Marco Romita, Antonioli, Matteo Crosa Lenz, Alain Seletto.

Premio finale per tutti I partecipanti, un ricco pasta party in versione estiva, con insalata di riso e insalata di pasta, mozzarella e carote al vapore, dessert, acqua, allestito all’interno del palazzetto che al mattino ospitava le iscrizioni con il grande lavoro dei volontari

Premiazioni per I primi cinque di ogni categoria costituite da cesti alimentari con la predominanza di tanti prodotti locali di qualità, oltre a trofei, fiori.

Le classifiche della manifestazione elaborate da Evodata sono visibili sul sito

