Sapore di mare con l’insalata di calamari 

Ideale tutto l’anno , questa fresca insalata di mare si può proporre come antipasto freddo o secondo leggero.

L’aggiunta di lamelle di mandorle dona al piatto una piacevole croccantezza.

Ingredienti

2 calamari freschi di medie dimensioni

1 cuore di sedano

Scaglie di parmigiano q.b.

Lamelle di mandorle q.b.

Olio evo, sale, pepe, limone q.b.

Cuocere i calamari, precedentemente puliti, in acqua bollente leggermente salata per circa 10 minuti (dipende dalle dimensioni), scolare e lasciar raffreddare. Nel frattempo lavare il cuore di sedano, affettarlo sottilmente. In una terrina mettere i calamari tagliati a piacere, aggiungere il sedano, condire con un’emulsione di olio, pepe, sale e limone, mescolare bene, aggiungere le scaglie di parmigiano e un attimo prima di servire le lamelle di mandorle.

Servire freddo o tiepido.

Paperita Patty

IL TORINESE