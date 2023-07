5 luglio 1984, inizia l’amore tra Maradona e Napoli

Accadde oggi

5 luglio 1984, una data storica, l’inizio di un grandissimo amore,non solo calcistico,che dura tutt’ora: eterno. Maradona e il popolo di Napoli.Il fuoriclasse argentino arrivò in una calda giornata d’estate, con uno stadio San Paolo gremito,in tutti gli ordini dei posti, tutti lì ad accogliere quello che avrebbe trasformato da lì a poco i loro sogni in realtà.

Scudetti,coppe Italia,coppa UEFA.Bastarono pochi palleggi per mandare in visibilio i 70mila tifosi del San Paolo,ora Maradona,di Napoli.

“ diventarò l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires“, si presentò così il mitico Diego Armando Maradona ai napoletani.

Nacque così la leggenda.

Un’operazione geniale condotta dal presidente Ferlaino che arrivò dopo più di 50 giorni di trattative con il Barcellona fino all’annuncio del 30 giugno 1984.

Enzo Grassano

IL TORINESE