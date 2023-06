Teoresi investe oltre 110 mila euro per creare un ponte tra atenei e impresa

Finanziare la ricerca accademica per promuovere la formazione e la crescita dei giovani professionisti, sviluppando in azienda gruppi di lavoro focalizzati sulle tecnologie emergenti dove i partecipanti possono progettare e realizzare le loro idee in un contesto interdisciplinare: è con questo obiettivo che Teoresi, società internazionale di ingegneria, collabora con le università di tutta Italia per attrarre talenti in progetti di ricerca e sviluppo innovativi in grado di fare da ponte tra ricerca accademica e impresa. In particolare, Teoresi ha collaborato con 14 università tra cui Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università Federico II di Napoli e 4 centri di ricerca.

Teoresi a sostegno dell’Università e della Ricerca

Laureandi in ingegneria e informatica possono candidare il loro progetto di ricerca che verrà poi validato da un esperto di Teoresi e concordato con il docente universitario di riferimento. Questa attività ha portato a supportare 58 studenti nella realizzazione della loro tesi, di cui 41 seguite nel 2022 e 17 nel 2023, con più di metà dei neo-laureati assunti dall’azienda stessa. Nel biennio 2022-2023 Teoresi ha inoltre investito oltre 110 mila euro in 3 borse di studio, tra dottorati e assegni di ricerca, con prospettive di inserimento in azienda. Gli studi finanziati sono tutti progetti tecnologici ad alto contenuto innovativo: Intelligenza Artificiale applicata a Life Science e Fintech, dalla computer vision per il riconoscimento dei parametri vitali al supporto diagnostico, dall’analisi del rischio economico all’antifrode; sperimentazioni di smart mobility, veicoli ad alimentazione alternativa (motore elettrico, ibrido, a idrogeno) e manutenzione predittiva.

Gli Innovation Hub di Teoresi: incontro di competenze per tecnologie all’avanguardia

L’obiettivo è inserire nuovi talenti e competenze a supporto delle progettualità strategiche del Gruppo all’interno degli Innovation Hub: gruppi di lavoro interdisciplinari impegnati in attività di ricerca e sviluppo su tecnologie di frontiera in ambito Life Science, Smart Mobility e Fintech. Stimolando la contaminazione tra discipline diverse (cross-fertilization), Teoresi offre così la possibilità ai suoi dipendenti di scambiare conoscenze e approfondire temi nuovi. Al tempo stesso l’azienda può acquisire competenze da utilizzare in progetti all’avanguardia di ricerca e sviluppo. Il fine ultimo è incentivare un’innovazione che possa rispondere alle esigenze del mercato, per avere un impatto concreto sulla società e mettere a disposizione delle aziende progettualità e soluzioni che saranno sempre più rilevanti nei prossimi anni.

“L’idea degli Innovation Hub è nata durante il periodo di pandemia da una serie di tech challenge lanciate da Teoresi internamente all’azienda. In seguito abbiamo deciso di tenere attivi questi gruppi di lavoro interdisciplinari con l’obiettivo di creare sinergia con le università, portare avanti progetti di tesi innovativi e abilitare attività di ricerca e sviluppo su tecnologie di frontiera, come il telemonitoraggio dei parametri vitali o la modellazione del motore a idrogeno. Per Teoresi finanziare borse di studio e supportare giovani talenti nello svolgimento della loro attività di ricerca attraverso collaborazioni con le Università significa investire in innovazione, al fine di sviluppare competenze sulle tecnologie più all’avanguardia con un impatto positivo sulla società, dal campo medicale a quello della sostenibilità”, dichiara Marco Bazzani, Innovation Manager di Teoresi Group. “Gli Hub si dedicano trasversalmente ai temi Life Science, Smart Mobility e Fintech, coinvolgendo nello scambio di competenze tutti i dipartimenti dell’azienda, compreso il Team che si occupa di Innovazione. Teoresi, quindi, non solo finanzia l’università ma stimola i suoi dipendenti a investire la propria creatività in progetti di ricerca su temi innovativi, dando loro la possibilità di collaborare e approfondire le tecnologie di domani.”