Ruffino (Azione): “Schlein esca da tunnel ambiguità”

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino (Azione):

La segretaria del Pd Elly Schlein non ha molto tempo davanti a sé per uscire dal tunnel dell’ambiguità in cui ha infilato il suo partito. Lo spirito di solidarietà nazionale costruito con il sostegno all’Ucraina è una e non la sola delle migliori eredità lasciare da Mario Draghi. Ogni passo indietro sul sostegno all’Ucraina è un duro colpo alla credibilità del Pd come forza di governo e all’Italia come Paese affidabile. Schlein deve scegliere fra la coerenza della linea politica e il suo abbandono per consegnarsi alla deriva grillina

IL TORINESE