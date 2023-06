Due donne si fronteggiano tra la sfida e l’avventura del viaggio

Alessandra Fagioli, arrivando ai sessanta, continua a guardare ai panorami marini della costa nord dell’isola d’Elba, tra il vento e la spuma delle onde, fa capo all’antica casa dei nonni paterni appollaiata a picco sul mare, dove ama trascorrere lunghi periodi, nel borgo antico di Marciana Marina. Le considera le sue terre. Di vita e di scrittura. Ha vissuto anche in altre città, Padova e Torino tra le altre, ma il suo cuore è là. Le sue prime tre passioni rimangono il mare, Shakespeare e la follia, “tra lo spettacolo di una natura agitata, la magia della messinscena del Bardo e il delirio di un ‘mare matto’”. I suoi interessi e il suo lavoro sono gli studi di Antropologia Culturale e il cinema e il teatro, la Storia della Fotografia, frequenta corsi e seminari, corre da Shakespeare alla sessualità di Pasolini, scrive libri e inanella riconoscimenti. Inizia a scrivere i suoi romanzi nel ’96, otto titoli che l’avvicinano anche allo Strega. Padroneggiando la Settima Arte, passa da “Vera Drake” a “Match Point”, da “Babel” a “Vicky, Cristina, Barcellona” a “Hugo Cabret”.

Uno sguardo sfaccettato che spazia, non soltanto nelle differenti discipline. Uno sguardo che spazia nei panorami azzurri (leggi l’intero arcipelago toscano: e ben oltre, si vedrà), che avanza e che ama allo stesso tempo tornare sui suoi passi. Dopo “Scacco all’isola” (2020), la scrittrice affida ancora a Robin Edizioni il successivo “Mistero allo specchio” (2022), confermandoci nell’idea che per dare alle definitive stampe un buon giallo ci vogliono un’impalcatura convincente, un plot inoppugnabile, ben distribuiti colpi di scena che tengano ad ogni istante viva l’attenzione del lettore (giustamente esigente), un pugno di personaggi che non sia facile dimenticare. Tutto questo e molto altro è in “Mistero allo specchio”, proseguo folgorante e appassionato, dove l’azione non poche volte cede il passo alle psicologie cesellate pagina dopo pagina, dove lo studio di passioni e di sconfitte, dell’accanirsi della vita quotidiana e del disgregarsi del nucleo familiare, della necessità di rivalersi su una realtà troppo nemica si fa sempre più concreto, accadimento dopo accadimento. Se “Scacco” guardava ai rapporti tra la protagonista Anna Tesei incaricata di far luce su tre delitti e l’amica d’infanzia Emma Lamon, celebre autrice di gialli e prolifica dispensatrice di preziosi consigli per lo sviluppo delle indagini, in “Mistero” (“a Emma Lamon, perché glielo dovevo”) ogni aspetto è ben diverso.

Anni sono trascorsi da quegli episodi, Anna, ex commissario della squadra mobile di Livorno, è arrivata al comando della Direzione Centrale Anticrimine grazie alla cattura di Emma che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Rebibbia, colpevole d’aver commesso sei omicidi premeditati presso diverse località dell’isola d’Elba, in nome di una passione assoluta ed esclusiva per uomini che non hanno voluto condividere con lei né la vita né l’isola. Ogni attimo di vita s’è incrinato, dieci anni hanno lasciato un solco non indifferente. Mentre Emma (“aveva fatto carriera in carcere, non come i criminali incalliti che accrescono il loro potere attraverso vessazioni e minacce: ma come i creativi che si distinguono per il loro talento e arrivano a esercitare un carisma più influente di quello di un boss”) è chiusa nella sua cella con i propri fantasmi (ma ha tempo di coltivare anche personali momenti di cucina, “tra un fiotto di chantilly” e “una pastafrolla”), Anna tenta di ricostruire la propria esistenza (“La verità è che ogni sera le costava sedersi a tavola da sola”), vissuta senza riposo a fare del lavoro l’unico scopo, una vita “interamente spolpata da sentimenti e umanità”, ripensando ad un ex marito, Zeno, paraplegico, che s’è rifatto una vita, lui sì, con un’altra donna, come a quel figlio Rocco che ha sempre coltivato il bullismo e a Tania, la figlia, da sempre vicino agli stupefacenti, entrambi lontani, entrambi assenti, “figli che le erano sfuggiti di mano”.

Quello che maggiormente fa sentire abbandonata e sola Anna è il silenzio dell’amica di un tempo: ma l’attesa durerà poco tempo. Emma è evasa, in un racconto d’evasione che raccoglie le più belle e frenetiche pagine del romanzo. E con l’evasione “Mistero” s’ispessisce con uno sviluppo che targa Fagioli come una robusta scrittrice. Al romanzo di Anna s’affianca il romanzo di Emma, i resoconti di misteriosi delitti, sei capitoli e un sottofinale, fogli riposti in buste gialle e la buca delle lettere a fare da ultimo contenitore, distinti anche graficamente, tante tracce e innumerevoli direzioni, “percorsi d’invenzione”, indizi a condurre Anna da un nugolo di isole speciali (isole carcerarie) ad anfratti e grotte, da acquari a dirupi a musei, da una cresta di Montecristo alla presenza di un’allevatrice di orsi o a una fotografa di guerra, a città sparse in tutta Europa, da Barcellona a Marsiglia, da Berna a Monaco di Baviera, da Zagabria a Sarajevo, personaggi (?) femminili che si nascondono sotto antichi nomi, da Andromaca a Ecuba, da Clitennestra a Penelope a Cassandra, ogni parola costruita per illudere l’inseguitrice a scoprire dove la fuggitiva si nasconda. In ultimo la parola chiave, Watteau e “Imbarco a Citera”, in ultimo la resa dei conti (“Cara Anna, se leggerai questa lettera vuol dire che sarai riuscita ad arrivare fin qui”).

La sfida, l’avventura e il viaggio, l’acqua del mare e le grandi città europee, le due solitudini, una donna di fronte all’altra ma anche una donna verso l’altra, una duplice partitura, la padronanza nell’alternare inganno e realtà. Un romanzo convincente e avvincente, in cui, arrivando alle ultime righe sai di trovarti di fronte a una fervida, esatta, splendida e armoniosa scrittura: “Tanto la sera era languida e desolante, quanto il mattino possedeva un’energia incandescente che cresceva con l’elevarsi del sole, sparato sulla città dai primi albori senza alcuno schermo a stemperare le sue imperiosità, da spingere chiunque a trovare riparo nelle più esili ombre…”.

Elio Rabbione

Nelle immagini: la copertina del romanzo “Mistero allo specchio”, Robin Edizioni; due fotografie dell’autrice Alessandra Fagioli.

