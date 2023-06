Di Giacomo (S.PP.): “chiarezza, o agli agenti non resta che volgere l’altra guancia”

Dopo la sentenza del Tribunale del Riesame di Torino

“Sul reato di tortura siamo arrivati all’interpretazione: la sentenza del Tribunale

del Riesame di Torino che ha annullato la sospensione dal servizio di 23 agenti

del carcere di Biella conferma che non c’è tempo da perdere perché i

legislatori mettano mano e rivedano la normativa del 2017 che ha introdotto il

reato di tortura”. Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. –

Sindacato Polizia Penitenziario – aggiungendo che “il commento positivo

espresso a caldo sulla sentenza adesso, dopo il deposito del dispositivo, va

sicuramente rivisto perché da tortura la nuova interpretazione è di “abuso di

autorità”, che prevede “solo” fino a trenta mesi di reclusione. In sostanza per i

giudici di Torino si può anche non essere sospesi dal servizio ma comunque si

risponde di un reato. Per gli agenti costretti a fronteggiare quotidianamente le

aggressioni di detenuti, sempre più violenti e impuniti, aumentate nel giro

degli ultimi mesi del 180%, non resta che volgere l’altra guancia. Se ci si è già

dimenticati del gravissimo episodio del detenuto che nel carcere di Frosinone,

cinque giorni fa, ha colpito con una lametta alla gola un nostro collega, con

una profonda ferita che poteva procurargli la morte, vogliamo ricordarlo noi

per riaccendere l’attenzione sul punto di non ritorno in cui ci troviamo con il

pericolo di vita per i servitori dello Stato. La richiesta del nostro sindacato di

avere un quadro normativo chiaro – afferma Di Giacomo – proprio alla luce

della nuova sentenza non è più rinviabile. Rivolgiamo pertanto un appello a

Ministro Giustizia e Parlamento perché affronti il più rapidamente possibilità

questa che è una priorità per il personale penitenziario che persino in casi di

rivolte non sa come comportarsi per non incorrere nel reato di tortura o, da

adesso, di “abuso di autorità”.

Aldo Di Giacomo

Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP.

IL TORINESE