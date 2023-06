Italia Lib Pop: Torino, quartieri degradati e amministrazione assente

Anche se in questo periodo i media sono impegnati a coprire altre notizie, spesso di carattere nazionale, la questione sicurezza a Torino è tutt’altro che risolta e continua a preoccupare chi la Città la vive e la fa vivere quotidianamente.

“Il parcheggio attiguo ai giardini San Paolo è teatro da sempre di intemperanze notturne, schiamazzi e risse, è stato eletto per il periodo diurno a campo rom. Diverse famiglie si alternano coi loro camper tra gli spazi destinati al parcheggio, sostando il tempo sufficiente per evitare di incorrere in sanzioni. Peccato non dedichino la stessa attenzione al decoro di quegli spazi: rifiuti di ogni sorta abbandonati tra le aiuole, abluzioni personali alle pubbliche fontane, minori liberi senza supervisione”, così Pietro Piazzolla, Coordinatore Provinciale di Lib-Pop Piemonte, commenta la situazione di degrado ed ordine pubblico che si registra nel quartiere San Paolo di Torino.

“Nonostante l’opera di riqualificazione, seppur lodevole, ma limitata al solo verde pubblico in corso nell’area, negli abitanti della zona il senso di insicurezza e di abbandono da parte delle autorità è aumentato fino al punto di convincere un agguerrito gruppo di residenti a presentare un ennesimo esposto affinché le autorità siano con forza chiamate all’azione”, aggiunge Piazzolla.

Fatti analoghi, quando non più gravi, si ripetono in più parti della città lasciando la triste sensazione che l’attuale amministrazione cittadina annaspi impotente davanti un fenomeno che rischia di portare il degrado sistemico di aree del tessuto urbano un tempo esenti da questi problemi.

“Il ripristino dell’ordine pubblico e del decoro urbano, così come la tutela dei cittadini che si sentono ormai abbandonati a loro stessi in diversi quartieri della Città, deve tornare ad essere una priorità per questa Amministrazione, che sembra sempre più distante dalla realtà che molti Torinesi vivono sulle proprie spalle”, così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare.

“Come Italia Liberale e Popolare stiamo raccogliendo segnalazioni e programmando iniziative specifiche per portare alla luce fenomeni di delinquenza e degrado, spesso sottovalutati se non sconosciuti all’attuale amministrazione, distratta sull’argomento”, conclude Desirò.

