Domenica musica e dj set per sostenere le cure oncologiche

Una serata di musica in cui artisti e dj di fama internazionale si esibiranno per raccogliere fondi per il reparto di oncologia delle Molinette e aiutare e migliorare la degenza dei pazienti. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette insieme al pugile torinese Andrea Scarpa con il patrocino della Città di Torino si chiama Music for Life. L’appuntamento è per domenica 11 giugno alle 17 al Bunker. Il costo dell’ingresso è di 10 euro e l’intero incasso dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette per sostenere il reparto oncologico dell’ospedale.

L’iniziativa nasce dall’esperienza personale di Andrea Scarpa “l’esperienza – ha raccontato nella conferenza stampa di presentazione – di un figlio che vede la propria madre spegnersi lentamente. Vi sono condizioni che posso esser migliorate. Domenica sarà la prima giornata dedicata a questo progetto che è dedicato alla vita ed a chi ogni giorno combatte in prima persona o a fianco di un caro”.

“Siamo lieti di supportare come Città questa importante iniziativa che coniuga musica e solidarietà. È questo un binomio in cui crediamo profondamente – ha commentato l’assessore Francesco Tresso –, capace di sprigionare energie positive, come in questo caso in cui l’evento benefico supporterà la Fondazione Molinette per migliorare la permanenza in ospedale dei pazienti oncologici”.

