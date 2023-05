Mutuo casa: nel 2022 l’importo medio ha toccato il massimo

Nel 2022 l’importo medio ha toccato il valore massimo (121.000 euro)

In base alle analisi condotte da Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, prosegue il trend di crescita dell’importo medio in atto dal 2019. Questo incremento è dovuto in parte all’aumento dei prezzi delle abitazioni ed in parte alla crescita della platea dei soggetti finanziabili; questi ultimi, negli scorsi anni grazie ai bassi tassi di interesse, hanno avuto maggiori possibilità di accedere ad un mutuo.

L’importo medio ha toccato nel 2022 il suo massimo valore pari a 121.000 euro.

Alla luce dell’aumento dei tassi di interesse che ha caratterizzato la seconda parte del 2022 e il 2023, sarà interessante analizzare il comportamento che avrà il ticket medio nel corso di quest’anno.

Fonte: Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa

IL TORINESE