Focus Syrah, degustazione di Go Wine a Torino

Per soci ed enoappassionati un nuovo appuntamento di degustazione Go Wine a Torino. Con la fine di maggio si torna nuovamente in riva al Po, rinnovando un format già praticato negli anni scorsi. Mercoledì 31 maggio appuntamento presso il Ritrovo, un locale che ha gia ospitato Go Eine nell’estate 2022. Il locale si trova sul fiume Po; con servizio di ristorante e pizzeria, all’interno di un’area sportiva (tennis e canottaggio) del Cus Torino. Si potrà usufruire di un’area esterna, con un piacevole sguardo sul fiume. La serata sarà dedicata al Syrah: per la prima volta viene proposta una degustazione tematica di questo interessante vitigno di origine francese, con un percorso di degustazione che coinvolgerà otto vini: 6 ricavati in differenti regioni italiane e 2 da Paesi di altri continenti, ovvero da Argentina e Australia. Ecco l’elenco dei vini in degustazione Valle d’Aosta – Di Barrò Valle d’Aosta Syrah Piemonte – Ascheri Langhe Rosso Montalupa Toscana – Tenimenti Luigi d’Alessandro Cortona Syrah Il Bosco Lazio – Principe Pallavicini Syrah Puglia – Alberto Longo Puglia Igp Rosso Syrah 4.7.7. Sicilia – Abbazia Sant’Anastasia Sicilia Syrah Sant’Anastasia

*** Argentina – El Esteco Don David Reserve Syrah Australia – De Bortoli Wine Deen Shiraz Ai vini sarà abbinato un piatto che potrete scegliere (comunicandolo al momento della prenotazione) tra: flan di verdure con fonduta d’alpeggio, lonzino al finocchietto selvatico, e bruschette gourmet oppure focaccia sfiziosa con burrata fresca pomodorini Pachino e olive taggiasche Sarà poi possibile integrare con altri piatti con pagamento. Il costo della serata è di € 22 per i Soci Go Wine, € 26 per gli ospiti. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazionecontattando la sede di Go Wine alla mail ufficio.socio@gowinet.it entro martedì 30 maggiop.v.. Per informazioni: Ufficio Soci Go Wine tel. 0173364631 e.mail ufficio.soci@gowinet.it